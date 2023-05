NBA-stunt in de maak: Miami wint ook derde match tegen Boston en komt op zege van plaats in finale

Miami heeft zondag (lokale tijd) ook zijn derde duel in de finale van de play-offs in de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA gewonnen. De Heat haalde het in het eigen Kaseya Center tegen de Boston Celtics met 128-102 en komt in de confrontatie op 3-0 en één zege van de kwalificatie voor de NBA Finals, de overkoepelende finale.

Miami had de twee eerste duels op verplaatsing in Boston gewonnen (116-123 en 105-111 in de TD Garden) en zette zijn overwicht ook in match N.3 verder in de verf. Gabe Vincent was bij de Heat de grote gangmaker met 29 punten en ook Duncan Robinson (22) was aardig bij schot. Bij de Celtics blonk niemand echt uit. Jayson Tatum bleef steken op veertien punten, Jaylen Brown op twaalf.

De vierde wedstrijd volgt dinsdag (lokale tijd), opnieuw in het Kaseya Center van Miami. Het team dat het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale tegen de winnaar van de Western Conference. Als Miami weer zegeviert, is het finaleticket dus binnen.

In de finale in het westen neemt Denver het op tegen de Los Angeles Lakers. De tussenstand is 3-0 in het voordeel van de Nuggets.