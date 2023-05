Bazart speelt op 23 december weer in het Sportpaleis, en ze brengen vrienden mee

In 2017 en 2018 concerteerde de band van Mathieu Terryn, Simon Nuytten en Oliver Symons ook al in het Sportpaleis. Dat doen ze nu opnieuw, en zo wordt 2023 het jaar van de complete terugkeer van Bazart. Na de main stage op Rock Werchter staan ze twee dagen voor Kerstmis in de grootste indoorarena van het land.

Ze doen dat in het kader van Echo, hun platenlabel dat in oktober is opgericht. Bazart hierover: “Echo is een huis voor hun eigen releases, maar wil ook een platform zijn voor ander Nederlandstalig talent. Een kwaliteitslabel voor Nederlandstalige muziek , van nieuw vernuft tot verloren parels. De eerste release op het label was voor ‘Van God Los’, een Bazart-cover van Monza’s legendarische Belpop-klassieker.”

Bazart zegt grote ambities te hebben met Echo. “We willen een brede staalkaart van Nederlandstalige muziek naar het publiek brengen”.

Op het Sportpaleis-concert neemt het trio heel wat Nederlandstalige vrienden mee op het podium. Namen worden nu nog niet vrijgegeven. “Wat wel al zeker is: er zal gezongen worden, er zal gedanst worden, dit wordt een hoogmis van het Nederlandstalige lied.”

Concert op zaterdag 23 december 2023 in Sportpaleis Antwerpen. Tickets voor het concert in het Sportpaleis zijn beschikbaar vanaf vrijdag 26 mei om 10u via livenation.be aan €79,11 - €67,90 - €56,71 - €45,50 - €39,90 inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage.