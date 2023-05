Bart Aernouts eindigt als 2e in Ironman 70.3 van Aix, Pieter Heemeryck 4e op Challenge in Samorin

Verschillende Belgische triatleten namen zondag deel aan wedstrijden in heel Europa over de middellange afstand. Bart Aernouts liet zich met een tweede plek in de Ironman 70.3 in Aix-en-Provence, in het zuiden van Frankrijk, het meest opvallen.

De 38-jarige Antwerpenaar voltooide de afstand van 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen in 3u51:28. Alleen de Fransman Dylan Magnien (3u50:59) deed beter. De derde plaats ging naar de Zuid-Afrikaan Bradley Weiss (3u53:22). Louis Naeyaert werd achtste (3u56:47).

Pieter Heemeryck eindigde in het Slovaakse Samorin als vierde in het Championship, de finale van het Challenge Family triathlon-circuit waarvoor hij zich had gekwalificeerd. De 33-jarige Leuvenaar finishte deze triatlon, eveneens over de middenafstand, in 3u33:28. Dat was net geen drie minuten achter de Franse winnaar Mathis Margirier (3u31:29).

Bij de Ironman 70.3 in het Duitse Kraichgau tot slot werd Vincent Van de Walle zesde, in 3u54:05. De Duitser Rico Bogen (3u49:51) won de race voor zijn landgenoot Patrick Lange (3u50:45). Bij de vrouwen finishte Jonie Vanhoutte als vijftiende (4u39:40), meer dan 24 minuten achter de Duitse favoriete Laura Philipp (4u15:27).