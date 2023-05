Zeker drie Palestijnen gedood bij Israëlische militaire operatie in Nabloes

Bij een Israëlische militaire operatie in de stad Nabloes, in de bezette Westelijke Jordaanoever, zijn maandagochtend zeker drie Palestijnen gedood. Het gaat om mannen van 24, 30 en 32 jaar oud. Zes anderen raakten gewond, onder wie één persoon zwaargewond. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger heeft nog geen verklaringen afgelegd over het incident.