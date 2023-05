Dollen met de kids, selfie met de vrouw en pronken met de trofee: Kevin De Bruyne geniet van vijfde titel op zes jaar

De titel was zaterdag al een feit toen nummer twee Arsenal verrassend verloor van Nottingham Forrest. Zondag werd de triomf van Man City nog wat extra schitterend door een zege tegen Chelsea. De Bruyne pronkte vervolgens met de Premier League-trofee.

“Wij werken hier elf maanden lang voor”, zei onze landgenoot tussen de festiviteiten door. “Dit is een dag om te feesten, met de supporters, familie, iedereen eigenlijk. Het blijft geweldig. Ik weet dat mensen van ons verwachten dat we winnen, maar dit vergt hard werk. Elke dag opnieuw. Ik ben hier nu acht jaar, dit is mijn thuis. Ik heb al veel mooie dingen laten zien en zij hebben mij daarbij geholpen. De fantastische momenten blijven komen en we blijven hongerig als team. Zolang je niet tevreden bent, kan je blijven gaan. Ik wil blijven winnen. We gaan ons klaarstomen voor de finale van de FA Cup (3 juni tegen Man United, red.) en die van de Champions League (10 juni tegen Inter, red.). Dan ga ik het beste van mezelf geven.”

Uiteraard kon een foto met spitsmaatje Erling Haaland niet ontbreken. De Noor zit met nog twee matchen te spelen aan 36 doelpunten (en 7 assists). De Bruyne 7 goals en 18 assists.

© Getty Images

Maar het leukste moment was toen De Bruyne even dolde met zijn zoontje Rome en dochtertje. De Rode Duivel gleed even uit, waarna de twee kids hun kans schoon zagen om papa aan te vallen.

Ook vrouwlief Michèle was er uiteraard bij. Ze deelde in de feestvreugde en overtuigde De Bruyne zelfs om een selfie te nemen. Geslaagd!

“Ik denk dat De Bruyne het halverwege het seizoen wat lastig had, maar dat heeft iets in hem naar buiten gebracht of zo”, analyseert Jamie Redknapp bij Sky Sports. “De voorbije vijftien wedstrijden was hij geweldig. Hij is een genie. Het moeilijkste is om doelpunten te maken, maar daarna komt het geven van die doorsteekballen. Hij apprecieert ‘de pass’ zoals weinigen voor hem.”

“Geweldige middenvelder, waarschijnlijk de beste in de Premier League. Hij heeft altijd impact op een wedstrijd, scoort goals, geeft assists, is bescheiden. Topspeler”, stelde Roy Keane.

