Niet vrijgevige Bart Swings, wel Stien Vanhoutte boekt meeste succes bij BK skeeleren

Niet Bart Swings maar Stien Vanhoutte was op de tweede dag van de Belgische kampioenschappen skeeleren de succesvolste deelnemer. Vanhoutte zegevierde tijdens de wegwedstrijden in Leuven twee keer.

Ook tekende de skater uit het West-Vlaamse Gistel voor de allroundtitel, waarvan het klassement werd samengesteld op grond van de races op weg en piste. Bij de mannen ging die titel naar Jason Suttels.

Swings nam genoegen met één overwinning. De olympische schaatskampioen zegevierde op een wedstrijd die in het skatejargon als ‘one lap’ te boek staat. Over één ronde was hij Robbe Beelen, Indra Médard en Suttels te snel af. Bij de vrouwen was Vanhoutte zowel op de ronde als in de afvallingskoers sneller dan Jorun Geerts.

In de afvallingskoers over tien kilometer bij de mannen waren Swings en Suttels een klasse apart. Suttels mocht de streep als eerste passeren. Médard werd derde.

© Vel

Swings was de laatste weken al als inline skater actief bij Europese bekerwedstijden in Geisingen en Gross-Gerau. Over krap twee maanden zal hij erbij zijn als in Zuid-Frankrijk om Europese titels wordt gereden.

Net als Vanhoutte boekte Lyssa Vansteenkiste bij de junioren twee zeges. Zij kon er echter prat op gaan dat ze zaterdag op de piste in Zemst al drie keer had gewonnen.

Het wegparcours was uitgezet in Wilsele, een deelgemeente van Leuven, waar in de Bavenhofstraat de finish was getrokken.