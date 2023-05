Charles Michel en Ursula von der Leyen ontmoeten Zuid-Koreaanse president in Seoel

De drie leiders waren ook al aanwezig op de G7-top in Hiroshima. — © via REUTERS

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zullen maandag in Seoel gesprekken voeren met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol.

De bedoeling is om te praten over handel, veiligheid en de strijd tegen klimaatverandering. Verwacht wordt dat daarnaast ook de Russische invasie in Oekraïne en de steun aan Kiev aan bod zullen komen.

De drie leiders waren ook al aanwezig op de G7-top in Hiroshima. Zuid-Korea was er vertegenwoordigd dankzij een uitnodiging van gastland Japan.