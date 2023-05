China hekelt “laster en aanvallen” van G7

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Sun Weidong heeft de Japanse ambassadeur ontboden om protest aan te tekenen tegen de “hype rond China-gerelateerde kwesties” op de afgelopen G7-top in Japan. Dat heeft het ministerie zondagavond bekendgemaakt.

Volgens Sun heeft Japan met de andere landen op de top gecollaboreerd “in activiteiten en gezamenlijk verklaringen om China zwart te maken en aan te vallen, zich op grove wijze mengend in de interne aangelegenheden van China, in schending van de basisprincipes van het internationaal recht en de geest van de vier politieke documenten tussen China en Japan” uit 1972.

Sun zei dat de acties van Japan schadelijk zijn voor de soevereiniteit, de veiligheid en de ontwikkelingsbelangen van China, en dat China er “sterk ontevreden over is en er zich krachtig tegen verzet”. “Japan moet zijn begrip van China corrigeren, strategische autonomie nastreven, zich houden aan de beginselen van de vier politieke documenten tussen China en Japan en de stabiele ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen werkelijk bevorderen met een constructieve houding”, aldus Sun.

Londen ook al op vingers getikt

De Chinese ambassade in het Verenigd Koninkrijk had eerder ook Londen al gevraagd te stoppen met het belasteren van China, om verdere schade aan de betrekkingen tussen China en het VK te voorkomen.

De Britse premier Rishi Sunak had zondag gewaarschuwd voor een toenemend gevaar van China voor de internationale orde. “China is de grootste uitdaging van onze tijd voor de wereldwijde veiligheid en welvaart”, zo zei Sunak in de marge van de G7-top in Hiroshima.

De G7-landen waarschuwden China daarnaast gezamenlijk dat economische afhankelijkheid als een wapen gebruiken, gevolgen zou hebben.