De grote Kylian Mbappé-show, deel 89: Franse superster schiet PSG met twee doelpunten in drie minuten naar nakende landstitel

Paris Saint-Germain staat op een zucht van een nieuwe landstitel. De Franse topclub won zondagavond met 1-2 van Auxerre en kan komend weekend opnieuw kampioen spelen. Kylian Mbappé was andermaal de grote man bij de Parijzenaars.

2 minuten en 14 seconden. Meer tijd had Mbappé niet nodig om PSG al na acht minuten op een dubbele voorsprong te schieten. Bij zijn eerste treffer dribbelde de Franse superster de Auxerre-defensie op een hoopje om vervolgens staalhard in doel te knallen. Ook zijn tweede doelpunt was een pareltje: Mbappé schoot het leer heerlijk binnen vanop de rand van de zestien.

Opvallend: het is niet zijn snelste tweeklapper ooit. In de WK-finale van vorig jaar tegen Argentinië deed Mbappé met twee goals in 1 minuut en 35 seconden nog beter.

Recordman Messi

Bij het tweede doelpunt kwam de assist overigens op naam van Lionel Messi. De Argentijn, die aan zijn laatste weken bezig is bij PSG, tekende zo al voor de 300ste assist uit zijn carrière. Hij is dit seizoen ook de enige speler uit de vijf grootste Europese competities die al aan meer dan 20 goals én assists zit over alle competities heen.

De tegentreffer van Auxerre na rust was slechts een voetnoot in een nieuwe Parijse zege. Met nog twee speeldagen te gaan kan PSG komend weekend op bezoek bij het Strasbourg van Matz Sels voor de elfde keer landskampioen worden.