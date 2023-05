Wankelt de troon van Oostende? Telenet Giants Antwerp opent eindstrijd met winst na nagelbijter tegen kustploeg

In een nerveus en defensief eerste kwart had Telenet Giants via Ivan Marinkovic meestal nipt de leiding op het scorebord: 6-2 en 8-8 en 16-15 na de eerste tien minuten. Oostende bleef cool en liep via Breein Tyree na 17-17 weg naar een 21-27 bonus. Via Desonta Bradford en een bom van Reggie Upshaw gin het naar 28-27. De Sinjoren hadden het momentum, maar misten in de eerste helft teveel vrijworpen (5 op 11 in de eerste helft) zodat Oostende de rust introk na een drive van Pierre-Antoine Gillet en een bom van Vrenz Bleijenbergh met een 33-34 voorsprong.

Oostende kwam sterk uit de kleedkamer. Dat kon niet gezegd worden van Telenet Giants Antwerp. Ferdinand Zylka miste open shots en maakte fouten en de kustploeg profiteerde maximaal. Van 35-36 ging het dan ook naar een 35-42 bonus voor de Oostende. De laatste minuten van het derde kwart waren dan weer voor de Giants die via Brandon Anderson en een bom Desonta Bradford at the buzzer de aansluiting vonden: 44-45.

Het laatste schuifje stond bol van de spanning en via een vinnige Brandon Anderson en Thijs De Ridder ging het na 46-48 naar een 54-51 Antwerpse uitloper. Thijs De Ridder dunkte de 57-51 op het scorebord maar Breein Tyree reageerde met een “vierpunter” (bom en bonusvrijworp) naar 57-55. Breein Tyree zorgde voor 58-62 maar de Giants reageerden met een bom van Jean-Marc Mwema en een dunk van Desonta Bradford bijzonder snel naar 63-62. Brandon Anderson miste in de slotfase twee vrijworpen, maar de bom van de zege van Keye Van der vuurst ging bij Oostende ook naast zodat de winst in Antwerpen bleef.

Telenet Giants Antwerp-Oostende 63-62

Kwarts: 16-15, 17-19, 11-11, 19-17

Telenet Giants Antwerp: Anderson 12, Smout 0, Bradford 13, D’Espallier 1, De Ridder 11, Zylka 3, Marinkovic 12, Mwema 5, Upshaw 6

Oostende: Buysse 3, Tyree 19, Van Der Vuurst 9, Jovanovic 6, Bleijenbergh 8, Barcello 5, Buysschaert 2 , Thurman 0, Gillet 7, Troisfontaines 3

Programma finale (best of five):

23 mei 20.30 Oostende-Antwerp

25 mei 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende

27 mei 20.30 (eventueel) Oostende-Telenet Giants

29 mei 20.30 (eventueel) Telenet Giants Antwerp-Oostende