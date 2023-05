Bisschoppen vermoeden dat politici conflict in westen Congo voor eigenbelang gebruiken

Bij het conflict zijn volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tot dusver zeker 300 doden gevallen.

Het geweld begon in juni vorig jaar in het gebied Kwamouth, in de provincie Mai-Ndombe, naar aanleiding van een conflict tussen de Teke, die zich als oorspronkelijke bewoners en eigenaars van de dorpen langs de Congostroom beschouwen, over een afstand van ongeveer 200 kilometer, en de Yaka, die zich na hen in deze regio vestigden. Sindsdien verspreidde het geweld zich naar de naburige provincies Kwilu en Kwango, tot aan de gemeente Maluku, aan de rand van Kinshasa.

Bloeddorstige handen

“Na bezoeken, gesprekken, contacten en getuigenissen bij verschillende lagen van de bevolking, zijn we tot de stellige overtuiging gekomen dat bloeddorstige onzichtbare handen vanuit Kinshasa achter dit conflict schuilgaan”, zeiden de bisschoppen van negen diocesen in een verklaring.

© AFP

“Het conflict, dat met een geschil over grond begon, wordt gerecupereerd door mensen die duistere belangen van politieke en economische aard nastreven”, menen de bisschoppen. “Sommige politici gebruiken het conflict louter als instrument om te proberen zich lokaal te legitimeren.”

De Congolese bisschoppen riepen op tot een “harmonieus samenleven tussen de verschillende volkeren” van Congo.