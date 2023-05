Real Madrid dikt record aan tot elf zeges in EuroLeague basket na nipte zege met winner op drie seconden van buzzer

Real Madrid heeft zondag in het Litouwe Kaunas voor de elfde keer de EuroLeague basketbal gewonnen. In de finale van de Final Four won de Spaanse grootmacht bijzonder nipt, met 79-78, van het Griekse Olympiakos Piraeus. Bij de pauze was het 45-45 gelijk. Sergio Llull scoorde de winnende korf met nog slechts drie seconden op de klok.

Het waren Llulls enige twee punten van de partij. Sergio Rodriguez was met 15 punten de topscorer van zijn team en ook Walter Tavares (13 ptn, 10 rbds), Mario Hezonja (12) en Fabien Causeur (11) kwamen boven de tien punten uit.Bij Olympiakios waren Sasha Vezenkov (29 ptn, 9 rbds), Isaiah Canaan (21) en Shaquielle McKissic (14) de uitblinkers.

Real Madrid speelde een twintigste keer de finale van de hoogst ingeschatte Europese beker. Net als de elf titels is dat een record. Het won de EuroLeague ook in 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 en 2018. Vorig jaar moest Real in de finale zelf met amper één punt verschil (58-57) de duimen leggen voor Efes Istanboel.

Olympiakos greep in zijn negende finale naast een vierde titel. Het veroverde die wel in 1997, 2012 en 2013. Drie keer eerder stonden Olympiakos en Real in de finale tegenover elkaar: in 1995 won Real met 73-61 en in 2015 met 78-59, in 2013 trok Olympiakos met 100-88 aan het langste eind.