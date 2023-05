SHOPPING. Blotetenenweer! De 25 paar mooiste sandalen voor de zomer

Mooi weer? Dan is het tijd om die sandaaltjes uit de kast te halen. Of nog leuker: om op zoek te gaan naar een nieuw paar dat ook nog eens comfortabel zit. Wij helpen je alvast op weg en selecteren onze 5 favorieten uit 5 types.

De teenslipper

1. Eerste hulp bij verlamde tenen, Esprit bij Zalando, 29,99 euro 2. Artistiek verantwoord, Monki, 30 euro3. Felgroene flatform-slippers, H&M, 24,99 euro 4. Teenslipper deluxe, Patrizia Pepe, 229,95 euro5. Donkerblauwe klassiekers, Havaianas bij Love Stories, 26 euro

LEES OOK:

De lederen slipper

1. Hot en Belgisch, Morobe, 420 euro 2. Gestrikt, Tango bij AS Adventure, 69,95 euro 3. Waterdicht, Salt Water Classic, 80 euro 4. Chic met parels, & Other Stories, 110 euro 5. Alle kleurtjes, Bibi Lou, 129,95 euro

Muiltjes of sandaal met hak

1. Flashy lila, Bristol, 44,99 euro 2. Voor ruimtetoeristen met stijl, Zara, 44,95 euro3. Passioneel rood, Alohas bij De Bijenkorf, 180 euro 4. Terracotta tint, KMB, 109 euro5. When life gives you lemons, Monki, 40 euro

De platformsandaal

1. Fisherman sandalen in beige, & Other Stories, 149 euro 2. Zwart en stevig aan de voet, Bobbies Paris, 185 euro 3. Kijk eens naar mijn fluo voeten, Bronx bij Zalando, 119,95 euro 4. Mortal combat, Isabel Marant bij Mytheresa, 520 euro 5. Chunky lichtblauwe slippers, H&M, 32,99 euro

De Birkenstock

1. Klassiek zwart, Liv the label, 195 euro 2. De klassieker, Birkenstock Arizona, 130 euro 3. Deluxe versie met bruin biesje, Birkenstock bij Mytheresa, 420 euro4. Grootmoeders sandalen, H&M, 32,99 euro 5. Zedig en comfortabel, St. Agni, 295 euro