Laurens Huys is een tevreden man na achtste plaats: “Trots op eerste top tien in een grote ronde”

“In het begin van de rit had ik het juiste moment aangevoeld om in de ontsnapping te trekken en na vijf minuten vol doorrijden was de kopgroep van de dag gevormd. We hadden een plan om de etappe te winnen, met mezelf en Niccolò Bonifazio in de kopgroep”, zei Huys.

Zijn Italiaanse ploegmaat besloot op het vlakke stuk te anticiperen in aanloop naar de klim naar Roncola Alta, de laatste geclassificeerde beklimming van de dag. “Ik zat in een zetel toen hij op veertig kilometer van de streep in de aanval trok. Uiteindelijk is het helaas niet gelukt, maar ik ben trots op deze top tien in mijn eerste grote ronde. Ik ontdek mezelf op dit niveau en ik ben blij dat ik na 47 wedstrijddagen dit seizoen competitief ben in deze heftige wedstrijd. Dat is waarvoor ik naar deze Giro gekomen ben. Het was fijn om de kleuren van het team opnieuw in de kop van de wedstrijd te tonen en deze keer was het in de zon en in aanwezigheid van de vele tifosi.”

Maandag krijgen de renners een dagje rust, maar vanaf dinsdag begint de loodzware slotweek. “Ik heb al enorm veel gegeven de voorbije twee weken en snak naar de rustdag om van de inspanningen te herstellen. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren tijdens de zware slotweek. Dankzij de steun van het team maak ik continu progressie en ik hoop deze lijn ook na de Giro door te trekken.”