Daar is de lente, daar zijn de blote tenen. Tuinfeest, strandvakantie of ommetje in eigen streek: een comfortabel paar sandalen komt van pas, zeker als je doel van 10.000 stappen per dag geen vakantie neemt. Wij tippen de mooiste exemplaren voor de zomer, podoloog Jo Dewijze van Functional Feet weet waarom de ene schoen beter is voor je voeten dan de andere.