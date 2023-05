Drie Belgische boten grijpen in hun EK finale nipt naast de medailles

Lukas Depla(KR Brugge Oostende) en Juul Persyn (Gentse RS), de twee juniores die het BK in het skiffnummer beslag legden op het goud en zilver, finishten in hun medaillerace het dichtst bij een podiumplaats. Het Brugs - Gents duo snelde in de tweede wedstrijdhelft vanuit een vijfde tot heel dicht in het zog van de Zwitsers Chambers - Loepfe. Depla en Persyn gingen de laatste vijfhonderd meter in met slechts een kleine seconde achterstand maar die kloof kregen met de bronzen medaillewinnaars kregen de moe gestreden Belgen niet meer dicht.

Jules Vanoverschelde (TRT Hazewinkel), Brecht Verkest (KR Brugge), Karel Debruyne (KR Club Gent) en Neal Laureyns (KR Club Gent) plaatsten zich knap voor de medaillerace, maar daarin gingen ze iets te hard van start. Na 500m kwamen ze als tweede door, maar daarna vielen ze terug tot op de laatste plaats. Het Belgisch viertal pakte in de slotmeters uit met een felle eindsprint en snoepten daarmee de vijfde plaats van de Roemenen af.

Marit Janssens, de Oostende nationale skiffkampioene, startte in één van de zwaarste races. Met het doorstoten tot de A-finale voldeed de West-Vlaamse skiffeuse al ruimschoots aan de verwachtingen van haar coach Jeroen Neus.

“Een plaats bij de top acht was het doel. Marit groeide in dit tornooi en sprintte zich in de slotmeters naar een onverhoopte vijfde plaats. Dit EK was voor onze negen jonge Belgen een geslaagd en dus ook succesvol toernooi.

Hopelijk was dit ook een leerrijk opstapje naar het juniores WK, dat pas begin augustus wordt geroeid. Deze talentvolle jongeren hebben nog allemaal een ruime progressiemarge en zullen dus wel erg gemotiveerd naar dat juniores WK willen toe werken”, voorspelt de Oostendse coach Jeroen Neus.

Lore Helsen en Louise Gyssels waren het enig Belgisch team dat de A-finale niet haalde, maar met een zege in de B-finale, een zevende plaats in de totaalstand, mocht ook dat Antwerps - Gents duo het EK U19 met opgeheven hoofd verlaten.

De resultaten

A-finales

Jongens U19.

Dubbeltwee:

1. Marcuvic - Brambilla (Ita) 6:30.29

2. Cholopoulos - Papazoglou (Gri) 6:32.86

3. Chambers - Loepfe (Zwi) 6:33.47

4. PERSYN - DUPLA (BEL) 6:36.24

5. Santos - Rodrigues (Por) 6:37.38

6. Gauden - Cadwallader (GBr) 6:37.43

Juul Persyn (Gentse RS) en Lukas Depla (KR Brugge) sluiten hun EKU19 af met een 4de plaats op zestien teams.

Dubbelvier

1. Polen 6:03.22

2. Bulgarije 6:04.27

3. Tsjechië 6:04.98

4. Italië 6:06.80

5. BELGIË (VANOVERSCHELDE - VERKEST - DEBRUYNE - LAUREYNS) 6:07.18

6. Roemenië 6:10.25

Jules Van Overschelde (TRT Hazewinkel), Brecht Verkest (KR Brugge) - Karel Debruyne (KR Club Gent) en Neal Laureyns (KR Club Gent) sluiten hun EKU19 af met een vijfde plaats op dertien boten.

Meisjes U19.

A-finales.

Skiff:

1. Aurora Spirito (Ita) 7:51.61

2. Luca Padar (Hon) 7:55.44

3. Terezie Janstova (Tsj) 7:57.41

4. Greta Haider (Oos) 7:57.66

5. MARIT JANSSENS (BEL) 8:03.95

6. Gabrila Stefaniak (Pol) 8:04.07

Marit Janssens (KRSN Oostende) sluit haar EK U19 af met een vijfde plaats op dertien skiffeuses.

B-finale (7de tot 12de plaats):

1. HELSEN - GYSSELS (BEL) 7:25.69

2. Trevisan - Stirnimann (Zwi) 7:26.83

3. Cwilinska - Pawlowska (Pol) 7:29.82

Lore Helsen (The Oar) en Louise Gyssels (KR Club Gent) sluiten hun EK af met een zevende plaats op twaalf boten.