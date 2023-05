Waanzin: Vinicius wordt hele match racistisch bejegend en pakt eerste rode kaart uit carrière nadat hij zelf in wurggreep wordt genomen

De Braziliaan werd de hele wedstrijd lang racistisch bejegend door een supporter van Valencia, die apengebaren maakte richting Vinicius. De winger probeerde dat de scheidsrechter ook duidelijk te maken en duidde de schuldige aan, maar echt ingrepen deed de ref niet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vinicius liep er de rest van de partij heel gefrustreerd bij en dat was te merken. Zo ging hij op een gegeven moment neer in de zestien hoewel er amper contact was met de speler van Valencia. De reden van de duik moeten we wel niet ver zoeken: de bal waarmee de Braziliaanse winger aan de haal ging werd plots weg gekegeld door een tweede bal die in het spel was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kaartenfestival

In de slotfase van de wedstrijden kookten de potjes helemaal over. De spelers van Real en Valencia vlogen elkaar in de haren en Vinicius werd zelfs in een wurggreep gehouden, maar de verbijsterde Braziliaan werd vervolgens zelf van het veld gestuurd. De eerste rode kaart uit zijn carrière. Daarnaast trok de scheids ook vijf gele kaarten.

Bij het verlaten van het veld vond Vinicius er dan maar niets beter op om het thuispubliek wat te jennen door met zijn vingers het cijfer twee te maken. Valencia is immers verwikkeld in volle degradatiestrijd.

In die strijd om het behoud doet Valencia wel een goede zaak. Het kwam in de eerste helft op voorsprong en gaf de overwinning niet meer weg. Diego Lopez klopte Thibault Courtois in de 33ste minuut en maakte daarmee het enige doelpunt van de wedstrijd. Ook de invalbeurten van ervaren rotten Luka Modric en Toni Kroos in minuut 65 konden het verschil niet maken voor Real.

Valencia (40 punten) doet dankzij de verrassende drie punten een uitstekende zaak in het klassement. Het wipt over drie ploegen naar de dertiende stek, op vijf punten van de degradatiezone. Real Madrid (71 punten) moet zijn tweede plaats zondag afstaan aan stadsgenoot Atletico (72 punten), dat eerder op de dag wel kon winnen van Osasuna.