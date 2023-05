Let op met lieve mailtjes van Oekraïense meisjes: Safeonweb kreeg al 2.500 meldingen van datingfraude

Oekraïense vrouwen zijn volgens veel datingsites de mooiste en slimste ter wereld. En ze zijn op zoek naar Westerse mannen. Zeker met de oorlog in hun geboorteland willen ze er het liefst zo snel mogelijk weg. Datingsites spelen daar al een tijdje handig op in. Net als oplichters.

De afgelopen paar weken bestookten ze Belgische internetgebruikers met mails waarin zogezegde Oekraïense schoonheden voorstellen om te daten en later een relatie te beginnen. “Wil je een romantische relatie beginnen met een slanke of iets vollere vrouw...”, zo klinkt het.

Verwacht hen niet in bed

Toch moet je ze, als je reageert, niet te snel in je bed verwachten. Misschien wel de vrouwen die je op echte datingsites leert kennen, maar niet de Irina’s of andere schoonheden die je spontaan een ‘persoonlijke’ mail sturen. Want die hebben totaal andere plannen.

“We hebben de afgelopen weken meer dan 2.500 e-mails ontvangen over datingfraude. Het principe is eenvoudig: ze lokken je met foto’s van “mooie vrouwen” die een virtuele relatie aangaan om nadien naar België te komen. Maar in feite willen ze je gewoon proberen op te lichten”, waarschuwt Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid.

Vaak bevat de e-mail één of meer links. Als je op zo een link klikt, word je omgeleid naar een frauduleuze website. Vervolgens word je gevraagd persoonlijke, professionele en/of bankgegevens in te voeren.

“Als ze erin slagen je te misleiden, zijn er verschillende scenario’s. Ze kunnen ofwel je persoonlijke gegevens vragen via een online formulier, een ransomware op je laptop of smartphone installeren en je gegevens tegen losgeld blokkeren of een Trojaans paard installeren om toegang te krijgen tot je toestel. Want ze zijn enkel ‘verliefd’ op je centen.”

Safeonweb geeft wie een datingverzoek van een Oekraïense schone krijgt via mail of whatsapp de raad zeker niet te klikken op een link, geen bijlages te open en geen applicaties te downloaden als daar om gevraagd wordt.

“Geef vooral ook nooit persoonlijke codes door. Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk”, klinkt het.

Foto’s van internet geplukt

Bij de politie kennen ze dit soort oplichtig al langer. “Na een tijdje stellen ze voor om naar België te komen, maar vragen ze om geld op te sturen voor het vliegtuigticket. Of ze proberen medelijden te wekken en rakelen allerlei drieste verhalen op. Over hun kind dat ernstig ziek is bijvoorbeeld. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: ze vragen je om geld over te maken. Niet een keer, altijd meer.”

“Vanaf het moment dat je geld kwijt bent of afgeperst wordt, raden wij aan om een aangifte te doen bij de lokale politie van je woonplaats. Heb je bankgegevens doorgegeven, contacteer dan onmiddellijk je bank en/of Card Stop op 078 170 170.”

Maar ook altijd melding op het meldpunt van Safeonweb

De foto’s van die Oekraïense schoonheden die je mailen, zo blijkt, zijn meestal gewoon van een website gehaald. Veel van de vrouwen die je vragen om te daten, zijn niet eens Oekraïeners en zijn zelfs niet op de hoogte dat hun foto wordt gebruikt om mannen op te lichten.