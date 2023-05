Zinderende topper zonder winnaar herleidt Genkse titelkansen tot een minimum

Een vijfde landstitel is ver weg voor KRC Genk, dat in een zinderende topper bleef steken op een gelijkspel tegen Union (1-1). Aan het slot van een adembenemende eerste helft had ref Lardot de boter gegeten, toen hij noch rood trok voor Burgess, noch Genk een strafschop toekende. Bij thuiswinst tegen Union is Antwerp zondag de nieuwe landskampioen.

Terwijl Union-coach Karel Geraerts in extremis zijn aanvoerder Teuma zag afhaken en moest vervangen door El Azzouzi, voerde Wouter Vrancken bij KRC Genk drie wijzigingen door. Trésor keerde terug uit schorsing, maar ook Arokodare en Sor kregen een basisplaats. Naast Oyen en Samatta startte daardoor ook El Khannouss op de bank, Trésor mocht in een centrale rol het spel verdelen.

Zinderende sfeer

De nederlaag van Antwerp op Club Brugge gaf zowel KRC Genk als Union een boost. Vooral voor de thuisploeg was het een opsteker dat ze haar lot opnieuw volledig in eigen handen had. Het zorgde er mee voor dat in een afgeladen Cegeka Arena al vanaf de aftrap elektriciteit in de lucht hing.

De zinderende sfeer sloeg meteen over naar het veld, vooral een actieve Sor nam een vinnige start op links. Toch was de eerste kans aan de overkant voor Adingra, maar een voetveeg van Vandervoordt neutraliseerde zijn volley. Racing antwoordde prompt via Paintsil maar schuin voor doel vergat hij af te werken.

© Dick Demey

Nog maar eens Trésor-McKenzie

Zo had deze intense play-offwedstrijd geen studieronde nodig. En stond na minder dan een kwartier de 1-0 op het bord. Via een Genkse klassieker: Mike Trésor mikte van op rechts een vrijschop perfect tussen Moris en zijn verdedigende lijn, de inlopende McKenzie kopte van dichtbij zijn vierde goal in vijf wedstrijden tegen de netten.

Veel tijd om na te genieten was er niet, Union reageerde als door een wesp gestoken. McKenzie belandde bijna van de hemel in de hel, toen hij de bal helemaal verkeerd raakte in een duel met Adingra. Maar de bezoekende spits zag de meegespurte Boniface over het hoofd en stuitte voor de tweede keer op een messcherpe Vandevoordt.

Heerlijke gelijkmaker

Adembenemend. Veel accurater kon je ook de rest van een fantastische eerste helft niet beschrijven. Union koos voor mandekking over het volledige veld, wat perspectieven bood voor aanspeelpunt Arokodare en zijn pijlsnelle buren Paintsil en Sor. Maar anderzijds zorgde het er ook voor dat Heynen en vooral Hrosovsky - tegen Lazare - geregeld naar adem moesten happen op het middenveld. Maar ook Cuesta en McKenzie zagen sterren tegen Adingra en Boniface.

Boniface knalde de 1-1 onhoudbaar tegen de touwen. — © BELGA

Union liet nog enkele kopkansen liggen, maar hees zich vijf minuten voor rust verdiend op gelijke hoogte. Dankzij een machtige versnelling van Adingra en een nog indrukwekkendere afwerking van Boniface. Hij stuurde McKenzie het bos in en knalde de bal met rechts onhoudbaar in de winkelhaak: 1-1.

Geen strafschop, geen rood

Toch ging de thuisploeg nog ei zo na met een voorsprong de rust in. Maar in een zeer discutabele fase liet scheidsrechter Lardot - die door consequent niet te snel in te grijpen een hand had in het verschroeiende tempo - Genk in de kou staan. Na een zware overtreding van Burgess op de doorgebroken Paintsil hield hij rood op zak, op aangeven van VAR Jan Boterberg veranderde hij bovendien zijn beslissing van strafschop naar vrije trap. Een cruciale fase, die de volgende dagen nog druk zal besproken worden.

Tempo neemt verwachte duik

Bij de start van de tweede helft werd al snel duidelijk dat de razende eerste helft fysiek slachtoffers had gemaakt. Het tempo nam de verwachte duik, terwijl het thuispubliek vooral scheidsrechter Lardot en Burgess viseerde. De Engelsman was immers ook een tweede keer goed weggekomen, nadat hij wel héél fel was doorgegaan in een duel met Heynen.

Burgess flirtte een paar keer met de uitsluiting. — © BELGA

Een wilskrachtig KRC Genk nam het initiatief, maar slaagde er ook na de inbreng van El Khannouss en Samatta niet in om open doelkansen te creëren. Een vrijschop van Trésor strandde voor de tweede keer in de muur. De beste kans kwam diep in de (zeven minuten) blessuretijd nog voor de linker van Samatta, die zijn moedige lob maar net voorlangs het lege Union-doel zag waaien. Nieuwkoop en Vertessen verkwanselden beiden nog een Brusselse counter.

Hopen op gelijkspel

Zo bleef het bij een gelijkspel, dat Union nog steeds niet voorbij Antwerp brengt. Maar de Brusselaars hebben hun lot, met een trip naar de Bosuil in het vooruitzicht, nog steeds in eigen handen. In tegenstelling tot KRC Genk, dat bij een thuiszege van Antwerp tegen Union is uitgeschakeld in de titelrace. In dat geval mag Antwerp immers de titel zondag al vieren. Maar houden de nummers een en twee mekaar volgende week om half twee in evenwicht, dan kan een zes op zes Genk alsnog een vijfde titel brengen. Al is die kans nu wel bijzonder klein geworden.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Heynen, Hrosovsky – Paintsil, Trésor, Sor – Arokodare.

UNION: Moris - Kandouss, Burgess, Van der Heyden - Nieuwkoop, Lynen, El Azzouzi, Lazare, Lapoussin - Adingra, Boniface.

VERVANGINGEN: 67’ Sor en Arokodare door El Khannouss en Samatta, 73’ Lazare en Adingra door Puertas en Vertessen, 84’ Boniface door Nilsson.

DOELPUNTEN: 13’ McKenzie 1-0, 39’ Boniface 1-1.

GELE KAARTEN: 44’ Burgess (neerhalen doorgebroken speler), 52’ El Azzouzi (late tackle).

TOESCHOUWERS: 21.455.

SCHEIDSRECHTER: Jonathan Lardot.