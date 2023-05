Eksel vergezelt kampioen Zepperen-Brustem naar de nationale voetbalreeksen. De Noord-Limburgers waren in de finale van de interprovinciale eindronde een stuk gevaarlijker en efficiënter dan Torpedo en zetten verdiend de stap hogerop. “Zeven jaar geleden speelden we nog in derde provinciale”, merkte clubvoorzitter Jean-Paul Vandael op.