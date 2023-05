Een flinke vertrouwensboost richting Roland Garros: Medvedev verslaat Rune in finale Rome en heeft eindelijk een graveltitel beet

Daniil Medvedev (ATP 3) heeft het Masters 1.000-toernooi in Rome op zijn naam geschreven. De Rus, het derde reekshoofd, versloeg in de finale het Deense zevende reekshoofd Holger Rune (ATP 7) met tweemaal 7-5. De partij duurde 1 uur en 43 minuten.

De 27-jarige Medvedev verovert zijn twintigste ATP-titel. Hij won dit jaar al de toernooien in Rotterdam, Doha, Dubai en Miami. Gravel is echter niet zijn favoriete ondergrond. De Moskoviet haalde in het verleden slechts een ATP-finale op gravel (verlies in 2019 in Barcelona). Met zijn eerste graveltitel doet hij nu wel het nodige vertrouwen op in aanloop naar Roland Garros.

De 20-jarige Rune schakelde in de kwartfinales de Servische titelverdediger en nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uit. De Deen heeft tot dusver vier titels op zijn teller staan, dit jaar was hij al de beste in München.

