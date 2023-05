Fietsers halen bijna 6 miljoen euro op voor Kom op tegen Kanker: “Vier dagen bomvol solidariteit”

De twaalfde editie van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker heeft iets meer dan 5,9 miljoen euro opgeleverd voor kankeronderzoek. Dat is zondag bekendgemaakt tijdens het slotfeest van de fietsvierdaagse op de Grote Markt in Mechelen.

In totaal 1.070 teams (van een of meerdere personen) namen deel. Zij fietsten op vier dagen tijd 1.000 kilometer. De meesten deden dat in het ‘nationale peloton’, dat elke dag vanuit Machelen vertrok naar een ‘middagstad’ (Heusden-Zolder, Stabroek, Waregem en De Pinte) en nadien terugkeerde. Er was ook een internationaal peloton met 47 fietsers. Zij vertrokken in de Franse stad Rennes, en kwamen na vier fietsdagen van telkens 250 kilometer zondag in Mechelen aan.

Voorts was er een ‘zilveren peloton’, waarbij bewoners en medewerkers van vier woonzorgcentra kilometers aflegden op onder meer hometrainers en duofietsen, en er was een veiling van kledingstukken van bekende Vlamingen. Dat alles leverde 5.912.516 euro op, een bedrag dat de komende weken nog wat kan aandikken.

Het geld gaat naar klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor kankerpatiënten en waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, waar het aantal patiënten vaak te klein is om commercieel interessant te zijn.

“Het waren vier dagen bomvol solidariteit en warmte”, zegt Marc Michils, de algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “We geven kankeronderzoek weer een mooie duw in de rug.” Vorig jaar bracht de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker 6.073.000 euro op. Dat was een record.

De 1.000 km voor Kom op tegen Kanker vindt volgend jaar opnieuw plaats tijdens het hemelvaartweekend - van 9 tot en met 12 mei 2024. Inschrijven kan vanaf 7 juni 2023 via de1000km.be.