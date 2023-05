Romelu Lukaku vindt alweer de weg naar doel, maar tienkoppig Inter raakt niet voorbij Napoli

Napoli heeft zondagavond de Italiaanse topper van Internazionale gewonnen. De landskampioen haalde het met 3-1. Romelu Lukaku mocht zoals in de laatste competitiewedstrijden weer in de basis beginnen en bedankte met een doelpunt. Inter kan door de nederlaag nog uit de top vier vallen.

Voor doelpunten was het wachten tot de tweede helft in het Stadio Diego Armando Maradona. Een helft die Inter wel met een man minder moest aanvatten nadat Gagliardini voor twee keer geel had gepakt.

Dat bekochten de Nerazzurri zich na rust, want Napoli kwam halfweg de tweede helft op voorsprong via Zambo Anguissa. Een kwartier later bracht Romelu Lukaku de bordjes echter weer op gelijkte hoogte. De Rode Duivel trekt zijn bloedvorm van de laatste weken zo door en zit zo aan zes goals in evenveel wedstrijden. Het is ook al de derde wedstrijd op rij dat Big Rom tot scoren komt.

De treffer van Lukaku leverde helaas voor Inter geen punten op. Giovanni Di Lorenzo haalde van buiten de zestien uit met een goedgeplaatst afstandsschot en bracht Napoli zo weer op voorsprong. Gianluca Gaetano legde in de toegevoegde tijd de 3-1 eindstand vast.

Door de nederlaag riskeert Inter kwalificatie voor de Champions League volgend seizoen te missen. De finalist staat voorlopig derde met 66 punten. Met nog twee speeldagen op het programma volgen Lazio en AC Milan respectievelijk op een en twee punten. Kampioen Napoli (86 punten) is de autoritaire leider in Italië.