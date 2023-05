Zorgen in aanloop naar Roland Garros: Elise Mertens past voor Straatsburg met pijnlijke rechterschouder

Elise Mertens (WTA 26) komt deze week niet in actie op het WTA 250-toernooi in het Franse Straatsburg. De 27-jarige Limburgse zag het event als een laatste voorbereiding op Roland Garros, maar tijdens de dubbelspelfinale zaterdag op het WTA-toernooi in Rome voelde ze opnieuw pijn aan haar rechterschouder, waarmee ze ook in april al sukkelde. Door die blessure laat ze nu het toernooi in Straatsburg schieten.