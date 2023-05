Borussia Dortmund profiteert optimaal van puntenverlies Bayern en springt met nog een speeldag te gaan naar de leiding

Doorbreekt Borussia Dortmund de tien jaar durende hegemonie van Bayern München in Duitsland? Het heeft er steeds meer alle schijn van. De Borussen wonnen zondag op bezoek bij Ausburg en komen zo aan de leiding. Alles lijkt erop dat we zo voor het eerst sinds 2012 een nieuwe kampioen krijgen in de Bundesliga.

Dortmund had de hele eerste helft de bovenhand, maar slaagde er maar niet in de netten te laten trillen. Het was in de zone van de waarheid simpelweg niet klinisch genoeg en stuitte ook op een uitstekende Ausburg-doelman. De thuisploeg schoot zit voor rust wel in de eigen voet nadat Felix Uduokhai rood pakte.

Met tien man beloofde het zo nog moeilijker te worden voor Ausburg, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkelt is. Net voor het uur was het dan eindelijk zover: Sébastien Haller, sinds januari terug na zijn kankerbehandeling, schoot Dortmund meer dan verdiend op voorsprong. Diezelfde Haller verdubbelde later de score, in de blessuretijd tekende Julian Brandt nog voor de 0-3.

© AP

Borussia Dortmund kan zich volgende week zo eindelijk nog eens tot landskampioen kronen, want het telt nu twee punten meer dan Bayern München. Het is al van het seizoen 2011-2012 geleden dat de Borussen daar nog eens in slaagden. Sindsdien was Bayern telkens beter dan de rest.

De kaarten liggen alleszins gunstig voor Dortmund. Volgende week nemen ze het in eigen huis op tegen Mainz, het nummer negen uit de Bundesliga. Bayern wacht een verplaatsing naar Köln, dat tiende staat.