Dankzij pass die in Amerika niet zou misstaan: Limburg Shotguns stunt tegen kampioen Amsterdam

Limburg Shotguns heeft gestunt tegen regerend kampioen Amsterdam Crusaders: 23-20. De vice-landskampioenen uit Beringen doen zo een goede zaak in de strijd om de play-offs. Voor Limburg was het pas de eerste zege in twee jaar tegen de titelhouder uit Nederland. Uitblinker bij de Shotguns was de Nederlander Ansley Kusi met een winnende touchdown in de slotseconden.

De Shotguns moesten in de eerste helft de wet van de sterkste ondergaan tegen de Nederlanders (0-13 ruststand). Na rust kwam de aanvalslinie van de Shotguns op toerental en knabbelde de thuisploeg gestaag aan de achterstand. Met nog enkele minuten op de klok, leek Limburg op een 16-20-nederlaag af te stevenen tot het gloriemoment van de Poolse quarterback Oscar Sardyga was aangebroken. Met een werkelijk schitterende pass die niet zou misstaan in de NFL, wist hij wide receiver Ansley Kusi te vinden in het kleinste hoekje van de eindzone. Hierdoor kwam Limburg op een 22-20 voorpsrong en daarna verzilverde het ook nog de kicker: 23-20.

David vs. Goliath

Speler-manager Michel Eeman was door het dolle heen na de stuntzege. Eeman: “Na de 47-10-nederlaag in de heenmatch leek deze ontmoeting meer op een verhaal van David tegen Goliath. Maar het team ontbond al zijn duivels in een schitterende tweede helft. Ons aanvalsspel kwam er perfect uit en als je de match dan kan beslissen in het ultieme slot, wordt het helemaal te gek.”

“Wat nu? Alles kan nog voor Limburg. Zelfs kampioen spelen. Er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan in de reguliere competitie. Daarna speler de nummers twee en drie een halve finale. De winnaar van die halve finale speelt tegen de nummer één van de reguliere competitie de play-off finale op 1 juli in Amsterdam. Het gaat tussen Limburg, Brussels Black Angels en Amsterdam voor de eerste drie plaatsen”, besluit Eeman.