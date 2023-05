Limburg United wint play-off-wedstrijd van Luik, maar terugmatch belooft spannend te worden

Beide teams waren aan elkaar gewaagd. United slaagde er in de eerste helft niet in om tempo te maken omdat de thuisploeg de aanvallende rebound domineerde. Via Hagins, die de zieke Dragan (ex-Limburg United) verving, en enkele driepunters liep Luik 17-11-uit (7’). United knokte terug (13’ 23-24) maar slikte dan een nieuwe 6-0 (14’ 29-24). De Zeeuw, Lesuisse en Stein hielen Limburg in de match. Rust: 41-38.

Delalieux opende na de kampwissel met twee bommen. Rodriguez verdween met 5 fouten maar de Luikenaren liepen weer uit : 54-49 (25). Limburg United kon knokte terug naar 54-59 maar Luik deed opnieuw haasje over: 67-61 (32’). Bij 74-73 nam United definitief de match in handen. De moegestreden thuisploeg leed nog enkele balverliezen. Cage en Stein profiteerden om een kleine marge bij elkaar te schieten.

Quarters: 21-20, 20-18 (41-38), 21-21 (62-59), 17-29.

LUIK: VAN DEN EYNDE 4+8, JOHN JUNIOR 3+9, RODRIGUEZ 8+0, TUMBA 6+5, HAGINS 14+10, Lemaire 0+3, Bogaerts 2+0, Noterman 1+0, Cambo 3+3.

HUBO LIMBURG UNITED: CALE 2+17, DELALIEUX 0+8, DESIRON 6+6, LEEMANS 3+0, STEIN 11+12, Lesuisse 5+0, Lambot 0+0, Dedroog 0+0, Dammen 2+0, De Zeeuw 6+4, Hammonds 3+3.