Angèle openhartig over seksualiteit: “Ik ben panseksueel”

In het France 2-programma ‘Les rencontres du papotin’ was Angèle (27) zaterdag te gast. Daarin was ze even openhartig over haar seksualiteit.

In het programma krijgen mensen met een autismestoornis de kans om een vraag te stellen aan een bekende ster. Afgelopen zaterdag was de Belgische zangeres Angèle te gast. Een van de vragenstellers vroeg of het klopte of ze biseksueel was, en of ze een vriend of vriendin heeft. “Ik heb geleerd om dat laatste geheim te houden”, antwoordde de Balance ton quoi-zangeres. “Maar ja, ik ben bi. Ik zou zelfs zeggen dat ik panseksueel ben. Ik kan verliefd worden op een jongen, een meisje, een non-binair of transgender persoon. Verliefd zijn, vlinders in de buik hebben, dat voelt voor mij hetzelfde. Of het nu met een meisje of jongen is.”

Ze vertelde ook nog dat het jaren kan dan duren voor je je seksualiteit begrijpt. “Ik heb 23 jaar gewacht voordat ik aan mezelf toegaf dat ik verliefd was op een meisje. Dat was voor het eerst dat het duidelijk was. Op dat moment had ik geen zin meer om dat geheim te houden. Toen ik een kind was, wou ik niet stilstaan bij de gevoelens die ik had voor een meisje. Ik had de indruk dat het niet normaal was. Dat dachten de mensen ook.”

Op 28 mei staat Angèle in ons land op het podium. Ze is een van de headliners van het CORE festival in Brussel.