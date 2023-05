Scorende Yannick Carrasco helpt Atletico Madrid voorlopig naar tweede plaats

Atletico Madrid heeft zich niet laten verrassen door Osasuna. Na de nederlaag tegen hekkensluiter Elche vorige week hebben de Madrilenen zondag opnieuw met 3-0 gewonnen. Door de overwinning springt Atletico voorlopig over Real naar de tweede plaats.

Yannick Carrasco opende net voor rust de score met zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen, zijn derde goal in vijf duels. De Rode Duivel tikte de bal in doel na een lage voorzet van Antoine Griezmann. Saul Niguez verdubbelde iets na het uur de voorsprong voor de Madrilenen.

Invaller Angel Correa scoorde de 3-0 en bezegelde het lot van de ploeg uit Pamplona. Niet veel later werd doelpuntenmaker Carrasco vervangen. Axel Witsel maakte de 90 minuten wel rond voor Atletico.

Door de drie punten wipt Atletico (72 punten) voorlopig over Real Madrid (71 punten) naar plaats twee in La Liga achter landskampioen Barcelona. Real speelt zondagavond wel nog tegen Valencia. Osasuna is met 47 punten negende, op drie punten van de eerste plek die recht geeft op Europees voetbal.