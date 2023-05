Gantoise slaat na succes bij vrouwen dubbelslag: Gentse mannen pakken na 102 (!) jaar titel in hockey

Gantoise heeft zijn tweede landstitel beet. De Gentse hockeymannen hadden op de terreinen van Dragons in de terugwedstrijd van de finale van de play-offs in de ION Hockey League, het Belgisch hockeykampioenschap, genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen de Waterloo Ducks om de champagne te ontkurken. Gantoise won zaterdag al het eerste finaleduel met 3-0.

Gantoise had in de halve finales Dragons uitgeschakeld, Waterloo nam de maat van Leopold. Leopold verzekerde zich donderdag al van het brons na winst in shoot-outs tegen Dragons.

De Gentse mannen veroveren hun tweede landstitel. De eerste dateerde van liefst 102 jaar geleden, in 1921. Vorig jaar stonden de Oost-Vlamingen ook in de finale, maar ze moesten daarin nipt de duimen leggen voor Racing. De WatDucks konden na 2006, 2009, 2012, 2013 en 2014 een zesde keer kampioen worden.

Eerder op de dag verzekerden de Gentse vrouwen zich ook van de Belgische hockeytitel. Zij versloegen in de finale Dragons.