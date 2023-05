Bezoekers palmen nu de centrumstraten en het Statieplein in, maar worden straks afgeleid naar de randparkings. — © eva

Riemst

In het witte dorpje Kanne vrezen ze dat ze binnenkort overspoeld zullen worden door toeristen met de komst van nieuwe attracties als ‘Fietsen onder de Grond’. Daarom vindt er dinsdag in de Sint-Hubertuskerk een infomarkt plaats over het toekomstige masterplan dat chaotische taferelen moet voorkomen.