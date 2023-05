Ritwinnaar Brandon McNulty weet met zijn geluk geen blijf: “Dit is onbeschrijfelijk”

LEES OOK. Brandon McNulty pakt mooiste zege uit zijn carrière en wint vijftiende etappe van Giro na lange sprint tegen Healy en Frigo

“Dit is onbeschrijfelijk.” Het waren de eerste woorden van ritwinnaar Brandon McNulty bij Eurosport. “Het was mijn doel om voor een rit te gaan in deze Giro, maar toen werd ik ziek op de dag van de tijdrit. Ik wist niet goed wat dat ging geven, maar ik ben blij dat ik dit toch heb kunnen forceren.”

Ben Healy leek bergop de sterkste, maar McNulty klampte aan en zwoegde om in het wiel van de Ier te blijven. “Op die laatste lange klim dacht ik dat het er voor mij op zat. Ben (Healy red.) was zo sterk. Ik heb proberen te recupereren en op het vlakke een beetje een spelletje gespeeld. Dat Frigo terugkeerde, was voor mij ideaal. Zo kon ik op zijn wiel springen en van hem gebruikmaken. In de laatste 150 of 200 meter ben ik er voluit voor gegaan.”

Nu focus op Almeida

Vanaf nu gaat de focus bij UAE Team Emirates weer naar kopman Joao Almeida. “We komen voor het klassement”, zegt McNulty. “Maar een rit winnen was ook een doel. Nu dat gebeurd is, kan alle aandacht weer naar Joao (Almeida red.). Hij staat er goed voor en hopelijk is dit voor hem nog een boost.”

Geen tweede ritwinst voor Ben Healy dus. De Ier won eerder de 8ste etappe naar Fossombrone, maar beet in de straten van Bergamo net in het zand. “Ik maakte een fout door op Rubio te wachten”, bekende Healy. “Ik hoopte dat hij me zou terugbrengen, maar dat gebeurde niet en toen moest ik zelf een forse inspanning leveren om weer bij McNulty en Frigo te komen. Op de steile stukken was ik net iets minder en zag ik af. Op dat laatste stukje kon ik Brandon net niet droppen. Hij was echt sterk vandaag. Ik ben trots en ontgoocheld tegelijk. We hebben toch maar weer een showtje opgevoerd en tot op de streep ervoor gestreden.”