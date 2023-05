Brandon McNulty pakt mooiste zege uit zijn carrière en wint vijftiende etappe van Giro na lange sprint tegen Healy en Frigo

De Ier Ben Healy was vooraf de grote favoriet voor deze etappe met een groot Ronde van Lombardije-gehalte. De Ier kleurde ook de wedstrijd, maar van Brandon McNulty raakte hij niet verlost en de Amerikaan haalde het in een bloedstollende spurt. Achter de kopgroep kregen we even wat gekibbel op de Colle Aperto in Bergamo, maar veel schade bracht dat niet teweeg. Armirail behoudt de roze leiderstrui.

Roze trui: Bruno Armirail

Paarse trui: Jonathan Milan

Blauwe trui: Davide Bais

Witte trui: Joao Almeida

Hoe de zege tot stand kwam

Healy en Velasco legden de basis voor de vlucht van de dag. Uiteindelijk kregen zij het gezelschap van nog 15 andere renners waaronder uit Belgische hoek Laurens Huys, maar ook nog Pasqualon, Bonifazio, McNulty, Rubio, Mollema, Rojas, Dainese en Ballerini. Druppelsgewijs vielen er voorin renners weg, maar de voorsprong schommelde continu rond de 6 minuten.

Niccolo Bonifazio was voorin de eerste aanvaller. Hij mocht van de 13 anderen voorin een voorsprong van een kleine minuut bij mekaar fietsen met nog ongeveer 40 km te gaan. Op de slotklim naar Roncola Alta was Bonifazio er echter al meteen aan. Daar slorpten Marco Frigo en Brandon McNulty hem meteen op. Healy reageerde daar achter en pikte snel bij de twee. Onder impuls van McNulty moest Frigo als eerste afhaken en daarop ging Healy er alleen vandoor.

De jonge Ier kwam als eerste boven op de slotklim, maar in de afdaling dichtte McNulty het gat en zo kregen we twee leiders. Met nog zo’n 10 km te gaan wist ook Marco Frigo vooraan te komen aansluiten. De beslissing moest vallen op de Colle Aperto, een klimmetje van 1,6 km diep in de finale. Daar verzette Healy de bakens, maar McNulty klampte aan en zo gingen ze met twee de laatste kilometers in. In de slotkilometer kwam Marco Frigo nog een keer terug en kregen we een knotsgekke spurt die McNulty naar zijn hand wist te zetten.

Wat de favorieten deden

Geraint Thomas en Primoz Roglic hingen hun wagonnetje keurig aan bij Groupama-FdJ dat in het peloton controleerde voor de roze leider Armirail. Op de laatste klim van de dag nam Jumbo-Visma het commando over, samen met Ineos Grenadiers en Bora-hansgrohe verhoogden ze het tempo, maar leider Armirail koerste vlot mee op de eerste rijen.

Zo leek het het toch weer bij een status quo te blijven tussen de kandidaten op de eindzege. Al kwam er op de Colle Aperto alsnog een versnelling onder impuls van Almeida. Voor grote verschillen zorgde dat niet en Armirail behield alsnog het roze en gaat daarmee de rustdag in.

Wat de Belgen deden

Laurens Huys schoof mee in de vlucht van de dag. De man die in deze Giro als eerste van start mocht gaan in deze openingstijdrit, kleurde donderdag ook al mee de etappe naar Rivoli. Dat leverde hem toen een elfde plek op. Op de slotklim van deze etappe moest hij passen toen Frigo, McNulty en Healy aanzetten. Hij sprokkelde opnieuw een ereplek en kwam in Bergamo als 8ste aan.

Wat je nog moet weten

Ben Healy en Einer Rubio mengden zich vanuit de vlucht voor de bergtrui. De twee vochten snedige duels uit voor de punten op de klimmen van de dag. Healy pakte 84 punten en komt daarmee in het bergklassement op een voorlopige 4de plek met 108 punten. Einer Rubio totaliseerde 48 bergpunten in deze rit en komt zo op een 2de plek met 116 punten. Davide Bais blijft op kop met 144 punten.