Onze tv-tips: De Columbus, reality op z’n puurst en een mislukt schoolproject

De columbus

VRT 1, ma, 20.40 u

Voorlopig worden er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt van De Columbus. Daarom worden de beste afleveringen van de voorbije jaren nog eens van stal gehaald. Wim Lybaert krijgt in zijn zelfgebouwde huis op wielen het bezoek van Tijs Vanneste. Samen genieten ze van een ontspannende trip in Oost-Europa. Slow televisie die destijds veel werd bekeken, en terecht het scherm weer haalt. (tove)

Een huis vol

VTM 2, ma, 20.50 u

Een succesvolle realityreeks uit Nederland die een blik werpt op het dagelijkse leven van extreem grote Nederlandse gezinnen. Zo is er onder meer de familie Cudogham in hartje Amsterdam. Het gezin telt 9 kinderen. Bij de familie Jelies zijn er evenveel hoofden te tellen. Hoe gaan zij om met kleine en grote uitdagingen? En hoe krijgen ze alles gedaan? Reality op zijn puurst. (tove)

De Platoschool

NPO, ma, 22.17 u

Het klonk mooi in 1983. In Amsterdam werd de platoschool opgericht, een basisschool voor kinderen die zouden uitgroeien tot bijzondere mensen met een hoog bewustzijnsniveau. Maar leraren draafden door in striktheid en discipline. Er werd geslagen en misbruik gemaakt van autoriteit. De school moest in 2002 sluiten. Een van de leerlingen maakte een documentaire over het mislukte project. (tove)