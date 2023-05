Gemeenteraad: verlengt Sint-Truiden het gratis parkeren op zaterdag?

Onafhankelijk raadslid Carl Nijssens zal pleiten om het proefproject rond het gratis parkeren op zaterdagen in de ondergrondse stadsparkings permanent te verlengen. — © rudc

Maandagavond vindt in Sint-Truiden opnieuw de gemeenteraad plaats. Op www.hbvl.be kunt u de raad vanaf 20 uur op de voet volgen.

De Truiense raadsleden krijgen vanaf deze gemeenteraad een nieuw lid in hun rangen. Isabelle Vranken (Open Vld) volgt wijlen Roger Clerinx op, haar partijgenoot die onlangs overleed.

Het bestuurscollege wil voor diensten zoals cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering, hardware en software, toetreden tot de groepsaankoop via de aankoopcentrale van de gemeente Kampenhout. Verder buigt men zich over de wegen- en rioleringswerken in de Startelstraat, de Tienweidestraat en de Stippelstraat en hetzelfde voor Maasrode.

Ruimtepact

In het beleidsplan ‘Ruimte Limburg’ wil de provincie de richting geven aan het ruimtelijk beleid. De stad vraagt evenwel het dossier bij te sturen. “Op sommige vlakken botst dit met ons eigen ruimtelijk structuurplan”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Mieke Vlaes (N-VA). “Vandaar dat we de raadsleden vragen om ons ongunstig advies goed te keuren.”

Gratis parkeren

Onafhankelijk raadslid Carl Nijssens zal maandagavond pleiten om het proefproject rond het gratis parkeren op zaterdagen in de ondergrondse stadsparkings ‘Gazo’ en ‘Centrum’ permanent te verlengen. “We gaan dat moeten bekijken in functie van de budgetten”, reageert schepen Pascy Monette (Open Vld). “Het zijn financieel geen gemakkelijke tijden voor onze stad. En ook de fracties moeten daar hun zegje nog over doen. Dus dat voorstel komt iets te vroeg.”

Volg de gemeenteraad vanaf 20 uur via www.hbvl.be