Het doek valt voor Cyriel Dessers in Italië: Cremonese zakt een jaar na promotie alweer naar Serie B

Cremonese, 19e in het klassement, was al zo goed als ten dode opgeschreven na de zware 5-1 thuisnederlaag tegen Bologna zaterdag. Door de puntendeling tussen Lecce en Spezia is het behoud nu ook mathematisch niet meer mogelijk. Met nog twee wedstrijden te gaan telt de club uit Lombardije 24 punten. Dat zijn er zeven minder dan Spezia, dat net boven de degradatiestreep staat.

Naast Cremonese was ook hekkensluiter Sampdoria al een tijdje mathematisch zeker van de degradatie. Hellas Verona staat momenteel op de hoogste degradatieplaats met 30 punten. Dat is er eentje minder dan Spezia en twee minder dan Lecce. Salernitana telt 38 punten en is dus veilig.

In de Serie B zijn, met Frosinone en Genoa, op dit moment twee ploegen al zeker van de promotie naar het hoogste niveau. Bari, Parma, Cagliari, Südtirol, Reggina en Venetië strijden in de play-offs voor het laatste ticket.