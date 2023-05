500 m² vegetatie op Kristalpark afgebrand

Lommel

De brandweer is zaterdag even na 17 uur opgeroepen voor een brand langs het Kanaal van Beverlo. Ter hoogte van het Kristalpark stond er wat vegetatie in brand. Zo’n 500 m² is vernield. De schade bleef beperkt. De brandweer gaat uit van een accidentele brand, vermoedelijk door zelfontbranding. mm