Eindelijk raak voor Tim Merlier: Belgische kampioen sprint autoritair naar zege in slotrit Vierdaagse van Duinkerke

Nog voor het intrekken van de laatste vier ronden smolt alles samen. De sprintersploegen namen daarop over en zorgden ervoor dat een compact peloton de laatste ronde inging. Soudal Quick-Step trok in de laatste anderhalve kilometer fors door maar Tim Merlier zat niet in het wiel van zijn teamgenoten.

Even leek het erop dat de Belgische kampioen het niet zou halen maar als een duiveltje uit een doosje kwam het tricolore shirt er plots uit en hij haalde het nipt voor Erlend Blikra. De roze trui van Romain Grégoire werd niet bestookt in deze slotetappe en zo volgt de Fransman Philippe Gilbert op als eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke.

Merlier: “Beloond voor geleverde inspanningen”

“Ik heb eindelijk eens kunnen sprinten in deze rittenkoers zoals ik wilde”, reageerde Tim Merlier na afloop. “In alle andere etappes zat er altijd wel iets tegen. Vandaag kon ik netjes mijn lijnen zelf uitzetten en het halen. Ik heb het werk kunnen afmaken dat mijn ploeggenoten hebben verricht. Zij hebben me altijd in de kop van de groep kunnen houden en dit was wel nodig om enige rol te kunnen meespelen in de massasprint.”

“Het team leverde heel deze Vierdaagse van Duinkerke wel schitterend werk. Ik ben blij dat ik met deze zege iets kan terugschenken. De week afsluiten met een overwinning doet deugd. Nu werden we wel beloond voor de geleverde inspanningen”, stelde Merlier.

Merlier mag zich tot de favorieten voor de Belgische titel rekenen in Izegem, eind volgende maand. “De titelstrijd is niet zover van mijn deur, dat geeft een extra motivatie. Natuurlijk wil ik voor een derde keer deze trui pakken. Het zal echter niet gemakkelijk worden om dat te verwezenlijken. Voorlopig staat de Tour nog niet op mijn programma. Ik werk nu eerst naar het Belgisch kampioenschap toe. In aanloop naar die titelstrijd heb ik wel een mooie weg af te leggen met daarin enkele eendagskoersen in eigen land.”