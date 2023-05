Broer Mel Gibson haalt uit: “De roem maakte van hem een monster”

“Ik haat mijn broer door wat er van hem is geworden. Als kind waren we onafscheidelijk. Maar de roem maakte een ander mens van hem. Een monster”, zegt Donal Gibson over zijn beroemde broer Mel.

Onafscheidelijk waren ze als kind. En ook later nog. “We speelden zelfs samen in Braveheaert. Maar nadien ging het bergaf. Onze relatie vertroebelde en het kwam tot een breuk.

De 65-jarige Donal Gibson is een paar jaar jonger dan topacteur Mel Gibson. Hij heeft dezelfde doordringende blauwe ogen en ruige looks die zijn broer wereldberoemd maakten.

Donal lijkt zelfs zo op zijn broer dat Disney hem inhuurde om de hoofdrol van John Smith te vertolken in het vervolg op de blockbuster-animatiehit Pocahontas. Omdat broer Mel niet beschikbaar was.

Maar ondanks dezelfde looks, brak de enge Gibson door, de andere niet. “Ik ben nochtans niet jaloers, ik gun hem het succes zeker”, zegt Donal.

Twee handen op een buik, zo werden ze vaak genoemd. Maar dat is lang geleden. In een recent interview noemde Donal zijn broer een monster. Niet als acteur, maar als mens. Als broer.

“Mel en ik waren ooit zo hecht dat ik het ongelooflijk vind dat we niet meer praten, dat we geen contact meer hebben”, zegt Donal zacht hoofdschuddend. ‘Toen we kinderen waren, deelden we een slaapkamer, we deden alles samen.

Zeker niet jaloers

‘Toen hij naar LA kwam, volgde ik hem. Hij is maar twee jaar ouder dan ik, dus hij was mijn grote broer, mijn beste vriend. Toen hij beroemd werd, was er geen jaloezie. Ik was blij voor hem, trots. Maar de roem heeft hem helaas erg veranderd. Dit is de Mel niet meer die ik jaren heb gekend.”

“Ik haat hem zoals hij nu is.”

Donal gaf het interview omdat de vrome katholieke Mel op het punt staat te werken aan een vervolg op “The Passion Of The Christ” genaamd “Resurrection”.

Toen de originele film in 2004 werd uitgebracht - de film gaat over de laatste 12 uur van Jezus’ leven, bekend als The Passion - werd hij door velen veroordeeld als antisemitisch vanwege de weergave van joden en bekritiseerd vanwege het extreme geweld.

Volledig opgenomen in het Aramees, Hebreeuws en Latijn, beschreven fans het als bijna een religieuze ervaring en het werd de meest opbrengende onafhankelijke film aller tijden, met een opbrengst van ruim 600 miljoen euro wereldwijd. Mel, die de film grotendeels zelf financierde, werd bijna van de ene op de andere dag miljonair. Tegenwoordig bezit hij een huis in Malibu, een uitgestrekt landgoed in Costa Rica en een privé-eiland in Fiji.

“Ik vond dat het eens tijd werd dat de mensen de echte Mel leren kennen. Ooit mijn fantastische broer en vriend. Helaas, geld en roem kunnen een mensen veranderen.”

In de entourage van Mel Gibson is te horen dat Donal met lede ogen moest zien hij zijn broer een gevierd acteur werd terwijl hij zelfs vooral stemacteur is gebleven.