Milan Menten en Jasper De Buyst schieten net te kort in Rund um Köln, Boy van Poppel is de snelste en boekt eerste zege van seizoen

In een sprint met 14 was Danny van Poppel (29) de snelste in de 1.1-wedstrijd Rund um Köln. De Nederlander spurtte sneller dan Milan Menten en Jasper De Buyst (beiden Lotto-Dstny). Van Poppel, die zijn eerste zege van het seizoen boekte, volgt zijn Duitse teamgenoot Nils Politt op als eindlaureaat van deze Rund um Köln.

Best wel wat klimwerk in de finale van Rund um Köln en daardoor spurtte een kleinere groep voor de winst. Lotto-Dstny was daarin met vier man vertegenwoordigd (Menten, De Buyst, Schwarzmann en Paaschens), maar ook Bora-hansgrohe had drie gevaarlijke pionnen mee (Politt, Schachmann en Van Poppel).

Politt probeerde in de finale nog een paar keer een spurt te ontlopen, maar uiteindelijk draaide het daar toch op uit. Daarin was Van Poppel, gegangmaakt door Politt, de sterkste. Milan Menten kwam nog naarstig opzetten, maar zijn jump kwam net te laat. Voor Van Poppel is het de 25ste overwinning uit zijn carrière.

Mike Teunissen viel net naast het podium en Robbe Ghys legde beslag op de vijfde plaats.