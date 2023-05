Standard-coach Deila reageert op geruchten rond Club Brugge: “Alles wat er over mij geschreven wordt is niet waar”

Een slap Standard verloor met 3-0 op bezoek bij Westerlo. Na afloop bevestigde trainer Ronny Deila dat de geruchten van zijn vertrek naar Club Brugge in de hoofden van de spelers zat. “Alles wat er al over mij geschreven is, is niet waar.”

Door de magere 2 op 12 in de Europe Play-offs liggen de Europese ambities van Standard definitief in de prullenmand. De resterende duels tegen Cercle Brugge en AA Gent zijn louter voor de eer. In de Kempen lieten de Luikenaars - die Zinckernagel, Fossey, Canak en Laifis moesten missen - achterin steken vallen.

Na afloop ging de meeste aandacht al snel naar de toekomstplannen van coach Ronny Deila, die nadrukkelijk aan Club Brugge wordt gelinkt. “De hele situatie rondom mij beïnvloedde mijn spelers met verloren energie”, vertelde de licht geïrriteerde Noor. “Dit moet snel opgelost worden. Alles wat er al geschreven is over mij in de pers is niet waar. Ten eerste heb ik geen akkoord met Club Brugge en ten tweede is er ook geen contact tussen beide clubs. Er zijn drie partijen in dit verhaal en ik lig nog steeds onder contract. Sorry voor deze hele situatie. We zullen de komende dagen zien of ik hier blijf of er iets gebeurt. Op dit moment is er niets getekend. Als het het geval was, zou ik het nu al gerust zeggen. Ik heb geen controle over deze hele situatie.” Wordt eerstdaags vervolgd.

WESTERLO: Gillekens - Jordanov (83’ Reynolds), Neustädter, Perdichizzi, De Cuyper - Van Den Keybus (88’ Yow), Van Eenoo, Madsen, Chadli (73’ Dierckx) - Matsuo (88’ Gümüskaya), Nene (83’ Fixelles).

STANDARD: Bodart - Dusenne (69’ Ngoy), Hautekiet, Noubi - Melegoni (73’ Laursen), Alzate, Cimirot, Dønnum - Davida (57’ Balikwisha), Emond (57’ Canak), Ohio (73’ Perica).

DOELPUNTEN: 4’ De Cuyper 1-0, 30’ Nene 2-0, 81’ Nene 3-0.

GELE KAARTEN: 10’ Melegoni (gevaarlijk spel), 45+2’ Perdichizzi (trekfout), 57’ Matsuo (protest).SCHEIDSRECHTER: Bert Put

TOESCHOUWERS: 4.960 (svc)