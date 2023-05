"Ik denk niet dat ik van een PS’er uit ­Brussel lessen te ontvangen heb over hoe je mensen aan het werk helpt." — © Fred Debrock

Vooruit bereikt nieuwe electorale hoogten. Maar steeds meer luidt de vraag hoe links het socialisme van Rousseau nog is. Die kritiek stoort hem. "We zijn voor een overheid die afdwingt dat er kansen zijn en dat mensen die kansen grijpen. Vreemd dat iedereen daar zo negatief over doet."