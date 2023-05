Verrassing: #LikeMe komt met nog één laatste concert

Dat er nog een klein vervolg zou gebreid worden aan het einde van ‘#LikeMe’ was al na de allerlaatste aflevering duidelijk. Nu maakt de cast bekend wat de plannen nog zijn.

Op 13 januari staat de cast van populaire een allerlaatste keer samen in het Sportpaleis. De show krijgt de toepasselijke naam #LikeMe The final concert mee. Dat hebben ze vandaag aangekondigd. Na vier seizoenen, meer dan twee honderd optredens doorheen Vlaanderen en tien uitverkochte Arena-concerten, betekent dat dit wellicht de laatste kans is om de groep samen te zien. Caro (Pommelien Thijs), Vince (Maksim Stojanac), Camille (Camille Dhont), Yemi (Francisco Schuster), Emma (Lotte De Clerck), Scott (Danny Dorland) en Maria (Sali Haidara) beloven er een spectaculair optreden van te maken, met de grootste hits van de afgelopen vijf jaar.

Tickets en info via ketnetvoorouders.be.