Antwerp met 2-0 onderuit tegen Club Brugge, Genk heeft titellot weer in eigen handen

KRC Genk heeft zijn lot in de titelstrijd weer in eigen handen. Leider Antwerp was met 9 op 9 furieus aan de play-offs begonnen, maar ging zondagmiddag met 2-0 onderuit tegen Club Brugge. The Great Old kijkt om 18.30 uur met dichtgeknepen billen naar Genk-Union. Mits winst voor eigen volk nadert Genk tot op één punt, terwijl de Brusselaars bij een overwinning dan weer de leiding in handen nemen.

Antwerp leidt de zoektocht naar de titel, en daarom moest ook Jan Breydel vallen. Daar deden ze er àlles aan om dat niet te laten gebeuren. De Brugse spelersbus werd, ondanks drie nederlagen op rij, ontvangen alsof het om een titelmatch ging. Het kolkte voor de aftrap. Yaremchuk mocht van op de eerste rij meegenieten: hij kreeg voor het eerst sinds februari nog eens een basisplaats, terwijl Stengs de voorkeur kreeg op Keita bij The Great Old. Zij hadden voor de match één punt bonus op Union, dat later op de dag nog Genk trof.

Spektakel zoals op de Bosuil? Dat zat er zondag lang niet in. Zoals verwacht greep Club de match meteen vast en nam Antwerp een afwachtende houding aan. Grote kansen bleven lang uit. De eerste was voor Rits: oog in oog met Butez kon de middenvelder niet afwerken, maar aan de overkant moest ook Janssen altijd scoren. Net voor het halfuur drukte hij de bal van dichtbij hoog over het doel van Mignolet. De bekerwinnaar groeide in de wedstrijd en kon Club steeds meer op de eigen helft houden. Meer dan enkele kleine kansjes voor Lang (vanuit buitenspel) en Yaremchuk kregen we voor de rust niet meer te zien. Een billijk gelijkspel was het resultaat tijdens de rust.

Twee keer Nielsen

Het Brugse buskruit opgespaard voor de tweede helft, en dat nadat De Mil een gouden (en gedwongen) wissel deed. Nielsen kwam nog 45 minuten meedoen in plaats van de geblesseerde Mata én deed de match volledig ontploffen. Lang stuurde Meijer goed weg op links, en die legde de bal panklaar voor de rechtervoet van Deen. Die poeierde de bal staalhard in de bovenhoek: 1-0. Ondertussen werd Yaremchuk - alweer ondermaats - naar de kant gehaald voor Vermant bij blauw-zwart. En die forceerde zelfs een dubbele voorsprong.

Alwéér was daar Nielsen, weliswaar nadat de organisatie bij Antwerp even volledig zoek was. Een goede actie én dito assist van Vermant en zonderde de middenvelder af voor Butez, en die had geen verhaal op een lage schuiver in de verste hoek (2-0). Het zou zijn ex-club Union zomaar de leidersplaats kunnen opleveren. Een reactie van Antwerp kwam er trouwens amper. Mignolet moest één keer tussenkomen toen Janssen opdook voor zijn kooi, maar niets gaf de indruk dat Antwerp alweer een dubbele achterstand zou rechtzetten. Ook vijf minuten toegevoegde tijd brachten geen soelaas.

Union aan de leiding of een zakdoek?

Club voetbalde zich rustig naar het laatste fluitsignaal, Antwerp liet begaan en had de hoop toen al lang opgegeven. En toen Lang nog uitdagend op de bal ging staan - een geste die Alderweireld maar moeilijk kon smaken - zat het spel zelfs nog eventjes op de wagen. Hoe dan ook: Antwerp kijk straks met een klein hartje naar Genk-Union, twee ploegen die een gouden zaak kunnen doen in de Champions’ Play-Offs. Grijpen de Brusselaars straks de leiding, of zet Genk drie ploegen opnieuw op een zakdoek?