Huis onbewoonbaar nadat auto woning binnenrijdt, slapend koppel (85) blijft net gespaard: “Opeens een enorme stofwolk”

Op de rotonde die de Poederleesteenweg, Leistraat en Herentalsesteenweg in Lichtaart (Kasterlee) verbindt is zondag om 2.02u een auto een woning binnen gereden. De bestuurder, de 36-jarige W.D.V. uit Olen, liep daarbij lichte verwondingen op. De schade aan de woning is enorm.

De auto kwam rond 2u uit de Herentalsesteenweg en reed rechtdoor aan de rotonde. De wagen vloog over het terrein van supermarkt Spar en raakte de haag en betonnen afscheiding die de supermarkt van de naastliggende woning afscheiden. De wagen raakte de zijgevel van die woning en nam een deel van de muren mee, waarna hij achteraan in de tuin tot stilstand kwam. In de lucht moet de auto gedraaid zijn, want de snuit van de wagen stond in de richting van de straatkant. De rechterzijde van de auto bleef bijzonder genoeg onbeschadigd.

In het huis woont een koppel: de twee 85-jarigen slapen beneden in de woning, aan de voorzijde, en hebben dus veel geluk gehad. “Er was opeens een grote stofwolk en we zagen niks meer, behalve de knipperlichten van de auto die in de tuin stond”, zeiden ze meteen na de feiten.

Tegengehouden door de buren

De bestuurder liep lichte verwondingen op en is meteen na het ongeval zelf uit de wagen gestapt. Volgens buurtbewoners was hij heel verward en wandelde hij weg na de feiten. De buren hebben hem achtervolgd, zodat hij in de buurt van het ongeval bleef. Dankzij hun alerte reactie kon de politie hem na de feiten ook aantreffen en ondervragen.

De woning liep door de klap zware schade op en is voorlopig onbewoonbaar. De vloer van de bovenverdieping is zelfs naar beneden gezakt. De bewoners krijgen voorlopig opvang bij de familie.

© Hans Otten

© Hans Otten

© RR