Griekse politie moet ingrijpen bij parlementsverkiezingen: al vijf arrestaties voor poging tot verkiezingsfraude

De Griekse politie heeft 197 identiteitskaarten, paspoorten en een tas met 114 gesloten enveloppes in beslag genomen. In die enveloppen zaten stemformulieren met steeds dezelfde kandidaat aangeduid. Daarnaast nam de politie ook een geldbedrag van 6.000 euro in beslag, zo meldt de politie. Alle in beslag genomen objecten bevonden zich in de auto van een van de opgepakte personen.

In Griekenland zijn zondagochtend de parlementsverkiezingen begonnen. Om 7 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) zijn de stembureaus opengegaan.

De conservatieve regeringspartij Nea Dimokratia (ND) van premier Kyriakos Mitsotakis wordt beschouwd als de favoriet. De linkse oppositiepartij Syriza, met voormalig regeringsleider Alexis Tsipras als belangrijkste kandidaat, zal naar verwachting de op één na sterkste partij worden. In de laatste peilingen kwam Mitsotakis’ partij uit op ongeveer 35 procent, met Syriza op ruim 7 procentpunten achterstand.

De ongeveer 9,8 miljoen kiesgerechtigden kunnen kiezen uit 36 partijen. De stembureaus sluiten om 19 uur lokale tijd (18 uur Belgische tijd).