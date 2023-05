Het podium in Parijs-Roubaix krijgt een vervolg: Marthe Truyen pakt in Antwerp Port Epic haar eerste profzege

Na haar topprestatie in Parijs-Roubaix, waar ze verrassend derde werd, heeft Marthe Truyen nu ook haar eerste profzege beet. De 23-jarige renster van Fenix-Deceuninck won de allereerste Antwerp Port Epic voor vrouwen. In een uitgedund groepje van vier maakte ze het in de sprint af.

Op de gravel en kasseien in de Hel van het Noorden was een derde plek het hoogst haalbare, maar in de Parijs-Roubaix van Antwerpen schoot het nummer drie uit de Helleklassieker wel raak. Marthe Truyen haalde het in een sprint met vier voor Franziska Koch, Audrey Cordon Ragot. Marthe Goossens, een andere landgenote, werd vierde. Voor Truyen is het haar allereerste zege bij de eliterensters.