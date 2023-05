VIDEO. Healy en Rubio vechten (bijna letterlijk) om de bergpunten

De strijd om de bergpunten in de Giro is hevig, dat kan je vandaag wel letterlijk zeggen. Ben Healy en Einer Rubio maakten vandaag allebei een doel van het bergklassement en gooiden dan ook alles in de strijd. Zo gebruikten beide heren hun ellebogen om als eerste boven te komen op Valico di Valcava. Uiteindelijk pakte Healy de volle buit. Nu is de vraag: ging dit erover of niet?