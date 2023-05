Peer/Grote Brogel

De albinokangoeroe die de voorbije dagen opgemerkt werd in de Aardstraat in Grote Brogel en in Meeuwen is nog steeds zoek. De uitbaters van Western Saloon Pony Express stonden oog in oog met de kangoeroe. “Vangen zal niet gemakkelijk zijn, hij huppelde over de parking snel weer het bos in”, vertelt Josiane.