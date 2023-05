Operatie aan strottenhoofd voor Jonas Foerts na stevige elleboogstoot

De Servische centerspeler pakte met zijn rechterelleboog met een stevige stoot op de keel van Jonas Foerts uit. De scheidsrechters hadden de fout niet gezien. Zelfs na het bekijken van de videobeelden gaf Renaud Geller, de crew chief die avond, geen fout aan Nikola Jovanovic. “Of Jonas deze middag gaat meespelen is nog niet duidelijk. Dat zullen we na de opwarming beslissen. Zijn keel en strottenhoofd mogen vooral niet verder opzwellen tijdens inspanningen. We gaan zeker geen riscio’s nemen richting de operatie komende week,” zei coach Kristof Michiels van Kangoeroes Mechelen. De Mechelse ploeg speelt deze namiddag (15 uur) de heenwedstrijd van de derde ronde van de BNXT play-offs in Bergen. Jo Van Buggenhout is opnieuw speelklaar. (cpm)